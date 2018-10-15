Мир фото Одна из наиболее коварных гор Непала убила целую группу альпинистов

2018-10-15 15:16 201

В Непале с горы Гурья сняли тела девяти погибших альпинистов. В группу входило пятеро южнокорейцев и четверо местных гидов. Они планировали покорить вершину высотой 7,2 км в гималайском массиве Аннапурна.

Как сообщает BBC, на высоте 3,5 км они обустроились на ночевку. Однако на лагерь налетел снежный шторм, в результате которого сошла лавина и вся группа погибла. Тела с многочисленными переломами и травмами спасатели обнаружили в разных местах лагеря в радиусе 500 метров.

По предварительным данным, лед и снег падали с высоты на гору, и сильный ветер разбросал лагерь и альпинистов.

Это самая большая группа альпинистов, которая погибла в Непале за последние два года. Лидером был опытный кореец Ким Чан Хо, которому удалось подняться на 14 высочайших вершин мира без кислородного снаряжения. 

Напомним, гора Гурья одна из наиболее коварных в мире. На ее вершину за всю историю поднялись менее 30 человек (в сравнении с более 8 тыс. альпинистов, которые восходили на Эверест). Последний раз ее покоряли в 1996 году.

 

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