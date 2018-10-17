Мир Взрыв в Керчи: мама подрывника помогала раненным студентам в больнице

2018-10-17 19:30 222

 

Мать Владислава Рослякова, виновного во взрыве в керченском колледже, принимала в больнице выживших после чрезвычайного происшествия студентов. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По полученным данным, Галина Рослякова работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Именно в это медучреждение отправляли пострадавших врезультате взрыва студентов. При этом отмечается, что женщина была на рабочем месте, когда туда начали свозить пострадавших. То есть, она принимала пациентов, не зная, что это дело рук ее сына.

Через некоторое время женщину забрали на допрос прямо из клиники. В это время Галина как раз помогала раненому. До последнего женщина не знала, что это ее сын отправил парня в больницу.

Также сообщается, что родители Владислава развелись, он проживал с матерью на съемной квартире.

Стоит отметить, что в настоящее время число жертв трагедии увеличилось дло 19 человек. Так называемые крымские власти пообещали выплатить семьям погибших по миллиону, а пострадавшим - реабилитацию за государственный счет.

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