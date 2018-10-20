Мир Турция обещает "всю правду" об убийстве саудовского журналиста

2018-10-21 15:00 39

Заместитель главы правящей партии Турции заявил, что Турция "никогда не допустит сокрытия" убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

С таким заявлением в субботу выступил Нуман Куртулмус из правящей Партии справедливости и развития, сообщает Associated Press.

Куртулмус сообщил, что Турция поделится своими доказательствами убийства Хашогги с миром, и что она близка к окончательным выводам расследования.

Его заявление прозвучало через несколько часов после того, как Саудовская Аравия признала смерть Хашогги в своем консульстве в Стамбуле. Однако, отметила, что он умер случайно, в результате драки.

Турецкие проправительственные СМИ опубликовали другие данные, заявив, что из Саудовской Аравии направили специальный отряд убийц, чтобы убить обозревателя The Washington Post.

Куртулмус считает, что саудовская администрация не сможет "умыть руки", если доказательства преступления подтвердятся.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги исчез в консульстве в Стамбуле 2 октября. Турецкие власти утверждали, что саудовские агенты убили и расчленили журналиста. Саудовская Аравия до последнего отрицала факт смерти.