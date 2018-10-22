фото-видео 18+ Обнародовано видео теракта в керченском политехе - съемка камер наблюдения

2018-10-22 12:43 201

Камеры видеонаблюдения, установленные в здании Политехнического колледжа Керчи, запечатлели момент бойни, устроенной четверокурсником Владиславом Росляковым.

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На обранодованном видео видно, как Росляков входит в здание учебного заведения, неся сумку с оружием. Также на видео попал момент взрыва и причиненные им разрушения, после чего показан сам расстрел преподавателей и студентов колледжа.

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Внимание, на видео могут присутствовать шокирующие сцены насилия, потому оно не рекомендовано к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям с неустойчивой психикой!