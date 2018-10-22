Камеры видеонаблюдения, установленные в здании Политехнического колледжа Керчи, запечатлели момент бойни, устроенной четверокурсником Владиславом Росляковым.
ХРОНОЛОГИЯ МАССОВОГО УБИЙСТВА В КЕРЧЕНСКОМ ПОЛИТЕХЕ
На обранодованном видео видно, как Росляков входит в здание учебного заведения, неся сумку с оружием. Также на видео попал момент взрыва и причиненные им разрушения, после чего показан сам расстрел преподавателей и студентов колледжа.
КЕРЧЕНСКИЙ ПОДРЫВНИК СМАСТЕРИЛ БОМБУ ПО СХЕМАМ ИЗ ИНТЕРНЕТА
Внимание, на видео могут присутствовать шокирующие сцены насилия, потому оно не рекомендовано к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям с неустойчивой психикой!