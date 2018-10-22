Украина В ряде городов Украины стартовал отопительный сезон

2018-10-22 17:30 165

 

В понедельник, 22 октября, в ряде городов Украины во Львове, Одессе, Тернополе, Днепре, Черновцах - стартовал отопительный сезон.

По данным источника, во Львове в отопительном сезоне 2018-2019 года ЛГКП Львовтеплоэнерго будет подавать отопление в более 1600 жилых домов, 198 образовательных учреждений (школы, садики) и 46 медицинских учреждений (больницы, поликлиники).

"ЛКП Зализнычнетеплоэнерго будет подавать отопление в 524 жилых дома, 42 учебных заведения (школы и садики) и 6 медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Подача тепла будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха.

В Одессе все котельные, находящиеся на балансе КП ТГО, подготовлены к работе в зимний период.

Включение систем теплоснабжения будет производиться поэтапно. В первую очередь тепло получат объекты здравоохранения, а также школы и дошкольные заведения.

В Тернополе в связи с понижением среднесуточной температуры внешнего воздуха разрешить коммунальному предприятию тепловых сетей и предприятиям, котельные которых обеспечивают теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы города, начать с 22 октября отопительный сезон для населения и других потребителей, а также для лечебных учреждений, школ и дошкольных заведений Тернополя.

В Днепре сразу после выходных все коммунальные предприятия и организации, эксплуатирующие коммунальные и производственно-отопительные котельные и тепловые сети города, проведут пуск объектов теплоснабжения с подачей тепловой энергии для отопления и снабжения горячей воды потребителям.

Также отопительный сезон начался и в Черновцах в понедельник, 22 октября. Первыми должны подключить котельные, которые обслуживают здания социальной сферы.

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