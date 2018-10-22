Политика Климкин объяснил решение США о выходе из ракетного договора

2018-10-22 18:00 174

 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин с пониманием относится к решению Соединенных Штатов Америки выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в своем Twitter-аккаунте.

По мнению Климкина, Вашингтон своим решением посылает Москве сигнал о том, что не будет более терпеть "гибридное" невыполнение обязательств российской стороной.

"Архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной", - подчеркнул украинский министр.

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