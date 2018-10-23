Курьезы У Кличко пояснили, что при отключении горячей воды придется платить больше за газ

2018-10-24 10:40 249

Киевлянам рекомендуют устанавливать газовые счетчики, чтобы избежать дополнительных начислений за газ за время отсутствия горячей воды.

"Существует законодательная норма, которая говорит о том, что при отсутствии горячего водоснабжения считается, что люди нагревают воду, пользуясь газовой плитой. Поэтому идет доначисление за газ", - пояснил замглавы КГГА Петр Пантелеев, передает Укринформ.

По его словам, на сегодня в Киеве 780 тысяч абонентов газа, из них 187 тысяч - с квартирными счетчиками, 260 тысяч - это дома, которые имеют домовый учет. "В таких домах никаких доначислений не происходит, потому что есть квартирный учет, или есть домовой, там начисляется за фактическое потребление", - добавил он.

В то же время, по его словам, есть 316 тысяч лицевых счетов, которые не имеют учета. В эти дома счетчики обещают установить до 2021 года.

Стоит отметить, что ранее Пантелеев заявил, что многомесячное отсутствие горячей воды позволило киевлянам сэкономить от 1,5 до 3,5 тысячи гривен.