Политика В Twitter обнародовали фото бомб, которые пришли по почте Обаме, Клинтон и Бренану

2018-10-25 14:43 141

В сети опубликовали фотографию одного из взрывных устройств, которое перехватили американские правоохранители.

Снимок разместил в Twitter корреспондент телеканала ABC News Джио Бенитес.

На фотографии видно, что посылка предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бренану. Подлинность данного фото подтвердили его источники в правоохранительных органах.

Напомним, ранее была проведена эвакуация сотрудников Тайм-Уорнер-Центра, в котором находится штаб-квартира CNN. Здание центра оцеплено полицией.

Посылки с взрывными устройствами были также направлены Биллу и Хиллари Клинтон, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру. До этого посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.