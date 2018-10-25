Политика В Twitter обнародовали фото бомб, которые пришли по почте Обаме, Клинтон и Бренану

2018-10-25 14:43 141

В сети опубликовали фотографию одного из взрывных устройств, которое перехватили американские правоохранители.

Снимок разместил в Twitter корреспондент телеканала ABC News Джио Бенитес.

На фотографии видно, что посылка предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бренану. Подлинность данного фото подтвердили его источники в правоохранительных органах.

Напомним, ранее была проведена эвакуация сотрудников Тайм-Уорнер-Центра, в котором находится штаб-квартира CNN. Здание центра оцеплено полицией. 

Посылки с взрывными устройствами были также направлены Биллу и Хиллари Клинтон, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру. До этого посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.

Еще по теме

ЧП в Крыму: в одной из школ обнаружили бомбу, детей экстренно эвакуировали

2018-10-25 16:36 18

Клинтон и Обама получили бомбы в почтовых посылках

2018-10-24 17:00 477

фото В колледже Керчи нашли вторую бомбу

2018-10-17 16:30 1863

Фонд Сороса из-за притеснений власти покинул Венгрию, офис переехал в Берлин

2018-10-05 09:13 882

Еще новости в разделе "Политика"

В ЕП объявили Сенцова победителем премии Сахарова

2018-10-25 16:37 18

Европарламент принял резолюцию по Керченскому мосту

2018-10-25 16:30 24

В Twitter обнародовали фото бомб, которые пришли по почте Обаме, Клинтон и Бренану

2018-10-25 14:43 141

МВФ согласился дать Украине в кредит 3,9 млрд долларов, но потребовал поднять еще один тариф

2018-10-25 13:14 279
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В ЕП объявили Сенцова победителем премии Сахарова 2018-10-25 16:37 18
Европарламент принял резолюцию по Керченскому мосту 2018-10-25 16:30 24
В Twitter обнародовали фото бомб, которые пришли по почте Обаме, Клинтон и Бренану 2018-10-25 14:43 141
МВФ согласился дать Украине в кредит 3,9 млрд долларов, но потребовал поднять еще один тариф 2018-10-25 13:14 279

Лента

16:37 В ЕП объявили Сенцова победителем премии Сахарова
16:36 ЧП в Крыму: в одной из школ обнаружили бомбу, детей экстренно эвакуировали
16:30 Европарламент принял резолюцию по Керченскому мосту
15:45 На выходных Украина переходит на зимнее время - переводим на час назад
15:16 Цены на нефть снова упали, но бензин в Украине не дешевеет ни на копейку
14:43 В Twitter обнародовали фото бомб, которые пришли по почте Обаме, Клинтон и Бренану
14:15 Супрун уверяет, что причина осенней депрессии в темноте и горячем какао
13:46 Европарламент ввел полный запрет на пластиковую посуду, пакеты и ватные палочки
13:14 МВФ согласился дать Украине в кредит 3,9 млрд долларов, но потребовал поднять еще один тариф
12:45 Рельсовый автобус Киев-Борисполь запустят в ноябре - цена билета и время пути