ВІЙНА В Україні На озброєння ЗСУ прийнято вітчизняний безпілотний бомбардувальний гексакоптер Волиняка

2025-06-14 16:45

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс Волиняка. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Волиняка – бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра ворожих цілей.

Перші модифікації цього "бомбера" працюють на фронті з перших місяців широкомасштабної війни. На рахунку вже сотні знищених зразків ворожої військової техніки, бліндажів та скупчень ворожої сили.

Зауважується, що вони здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди, у сутінках, при сильному вітрі. Водночас останні версії мають значно покращені характеристики.

Так, безпілотний комплекс складається із пульта управління, окулярів пілота, ретранслятора і багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами.

Літальний апарат спроєктований спеціально для перевезення вантажів у складних бойових умовах. Може скидати на ворожі цілі боєприпас, уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей. Окрім того, Волиняка може виконувати логістичні завдання: доставляти на позиції необхідне спорядження.