Спорт Украинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

2024-05-27 16:05

26-летний украинский футболист Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Испании.

Довбик, который проводил первый сезон в испанской Ла-Лиге, в составе "Жироны" забил 24 гола за сезон и опередил основного конкурента, норвежца Александер Серлота из "Вильярреала", на один забитый мяч.

Лучшие бомбардиры чемпионата Испании (сезон 2023/24)

Артем Довбик ("Жирона") - 24 гола

Александр Серлот ("Вильярреал") - 23 гола

Джуд Беллингем ("Реал") и Роберт Левандовски ("Барселона") - по 19 голов

Вырвать победу в борьбе за лучшего бомбардира сезона Довбыку удалось благодаря хет-трику в последнем туре: украинец забил три гола и обошел Серлота. В последнем туре норвежец получил травму и завершил без голевых действий.

Артем стал первым украинцем и первым игроком "Жироны", завоевавшим "трофей Пичичи" для лучшего бомбардира чемпионата Испании.

Довбик - второй украинец в истории европейских топ-5 чемпионатов, ставший лучшим бомбардиром по итогам сезона. Первым был Андрей Шевченко в чемпионате Италии за "Милан" (сезоны 1999/00 и 2003/04).

24 гола Довбика - повтор рекорда результативности для украинцев в топ-5 европейских чемпионатов. Столько же забивал Шевченко в трех сезонах за "Милан".

Успехи Довбыка в Ла-лиге

Ранее форвард сборной Украины и испанского футбольного клуба "Жирона" Артем Довбык стал самым результативным украинским футболистом за сезон, который когда-либо играл в Ла-Лиге.

Напомним, до Довбыка лучшим форвардом был экс-нападающий "Динамо" и "Логроньеса" Олег Саленко, который в сезоне 1993/1994 отметился 16 голами.