Политика Стартовали самые масштабные стратегические учения НАТО за последние 16 лет

2018-10-25 11:44 174

Сегодня в Норвегии стартовали стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец – 2018).

Они продлятся до 7 ноября. В них будут участвовать все виды вооруженных сил, 45 тысяч военных, 10 тысяч транспортных средств, 150 единиц авиатехники и 70 кораблей из 31 страны.

В маневрах примут участие как входящие в альянс страны, так и его партнеры - Финляндия и Швеция. Учения станут самыми масштабными в рамках НАТО за последние 16 лет.

"Единый трезубец - 2018" станет симуляцией отражения нападения на одну из стран альянса. Эксперты считают, что в первую очередь это сигнал для России.

Страны Запада пытаются убедить Москву в том, что НАТО - оборонительный союз, который защищает своих, поэтому бесполезно нападать на входящую в него державу. Больше всего российской агрессии опасаются маленькие страны Прибалтики - Литва, Латвия и Эстония.

Кроме того, масштабными маневрами на севере Европы НАТО дает понять Кремлю, что не потерпит присвоения природных богатств Арктики.

К берегам Норвегии уже подошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн", а также универсальный десантный корабль-вертолетоносец ВМС Франции "Дисмюд" (типа "Мистраль") и французские фрегаты "Бретань" и "Латуш Тревиль", которые также примут участие в маневрах.