Политика Рельсовый автобус Киев-Борисполь запустят в ноябре - цена билета и время пути

2018-10-25 12:45 171

Рельсовый автобус, который будет курсировать с киевского ж/д вокзала в аэропорт "Борисполь" выйдет на маршрут уже в ноябре 2018 года. 

"Едем железнодорожным экспрессом в аэропорт "Борисполь". В феврале - проект, в мае - начало работ, в октябре - тестовый пуск подвижного состава. В ноябре начало работы экспресса", – сообщил на своей странице в Twitter премьер Владимир Гройсман.

Напомним, глава правительства сегодня совершил пробную поездку на скоростном поезде из Киева в аэропорт Борисполь.

Согласно планов, добраться до аэропорта из столицы можно будет за 35 минут. Но стоимость это будет недешево - предварительная цена билета составляет 85-120 грн.

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