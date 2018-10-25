Политика Рельсовый автобус Киев-Борисполь запустят в ноябре - цена билета и время пути

2018-10-25 12:45 171

Рельсовый автобус, который будет курсировать с киевского ж/д вокзала в аэропорт "Борисполь" выйдет на маршрут уже в ноябре 2018 года.

"Едем железнодорожным экспрессом в аэропорт "Борисполь". В феврале - проект, в мае - начало работ, в октябре - тестовый пуск подвижного состава. В ноябре начало работы экспресса", – сообщил на своей странице в Twitter премьер Владимир Гройсман.

Напомним, глава правительства сегодня совершил пробную поездку на скоростном поезде из Киева в аэропорт Борисполь.

Согласно планов, добраться до аэропорта из столицы можно будет за 35 минут. Но стоимость это будет недешево - предварительная цена билета составляет 85-120 грн.

УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ПОКАЗАЛА РЕЛЬСОБУСЫ PESA, КОТОРЫЕ БУДУТ ХОДИТЬ В АЭРОПОРТ "БОРИСПОЛЬ"