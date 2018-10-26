В Киеве сильно избили политика из Радикальной партии - сломали нос и челюсть

Неизвестные в Киеве избили лидера Молодежного крыла Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Белова.
Факт нападения подтвердил также Олег Ляшко на своей странице в соцсети. Он связывает нападение с политической деятельностью однопартийца.
Отмечается, что у Белова сломаны челюсть и нос, а также зафиксировано сотрясение головного мозга.
Как сообщает "Криминальная Украина", на мужчину напали в подъезде его дома.
По словам потерпевшего, нападавшие, когда убегали с места происшествия, крикнули, что это было "последнее предупреждение".