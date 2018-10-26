Политика В Киеве сильно избили политика из Радикальной партии - сломали нос и челюсть

2018-10-26 15:31 297

Неизвестные в Киеве избили лидера Молодежного крыла Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Белова.

Факт нападения подтвердил также Олег Ляшко на своей странице в соцсети. Он связывает нападение с политической деятельностью однопартийца.

Отмечается, что у Белова сломаны челюсть и нос, а также зафиксировано сотрясение головного мозга.

Как сообщает "Криминальная Украина", на мужчину напали в подъезде его дома.

По словам потерпевшего, нападавшие, когда убегали с места происшествия, крикнули, что это было "последнее предупреждение".

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