Мир Названы основные источники опасного загрязнения воздуха в странах Евросоюза

2018-10-29 15:46 189

Уровень загрязнения воздуха в Европе все еще превышает нормы Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения.

Как указано в отчете Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA), основные источники загрязнения воздуха в Европе - это автомобили, а также сельскохозяйственная деятельность, производство энергии, промышленность и деятельность отдельных домохозяйств.

Больше всего вредят здоровью твердые частицы, диоксид азота и концентрация озона, при том, что процент жителей, которые подпадают под их воздействие, несколько снижается.

Превышение уровня твердых частиц стало причиной преждевременной смерти около 422 тысяч человек в 41 стране Европы в 2015 году, воздействие диоксида азота тогда же вызвало около 79 тысяч, концентрация озона - 17,7 тысячи преждевременных смертей.