ВІЙНА В Україні Зеленський визнав, що рашисти посилюють удари по об’єктах енергетичної та газової інфраструктури

2025-10-13 08:23

Рашисти посилюють удари по цивільних об’єктах, зокрема й енергетичної інфраструктури. Про це написав президент Володимир Зеленський у Фейсбук.

Він нагадав, що цього тижня багато регіонів України перебувало під обстрілами і в багатьох зараз лунає повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

"росія продовжує повітряний терор наших міст і громад, посилює удари по нашій енергетиці. Аморальність злочинів така, що кожного дня росіяни вбивають наших людей. Раніше в Костянтинівці авіабомбою було вбито дитину у храмі. Загалом лише за цей тиждень проти України застосували понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів", – написав глава держави.

За його словами, москва дозволяє собі відверту ескалацію, користуючись тим, що "світ сконцентрований на тому, щоб забезпечити мир на Близькому Сході".

"Саме тому не можна дозволяти жодного послаблення тиску. Санкції, тарифи, спільні дії щодо покупців російської нафти, які фінансують цю війну, – все має залишатися на столі. І саме це може відкрити шлях до тривалого миру для Європи. Світ може гарантувати це паралельно з миротворчим процесом на Близькому Сході. Дякую всім, хто допомагає", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на неділю вороги завдали ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі України у трьох областях.