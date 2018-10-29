Украина Газа в украинских хранилищах уже хватит на весь отопительный сезон

2018-10-29 14:45 201

Украина снизила суточный объем закачки газа в подземные хранилища до около восьми миллионов кубометров.

Как свидетельствуют последние данные ПАО Укртрансгаз, объем голубого топлива в ПХГ Украины увеличился до 17,052 млрд куб. м.

"За сутки в ПХГ Украины было закачано 8,22 млн куб. м газа, тогда как по состоянию на 24 октября закачка достигала 21,31 млн куб. м. В течение суток с ПХГ Украины отобрано 0,67 млн куб. м", - говорится в сообщении.

Как свидетельствуют данные регулятора, по состоянию на зданное время в Украину за сутки поступило из Словакии - 24,06 млн куб. м, из Венгрии - 15,19 млн куб. м газа, из Польши голубое топливо не поступало.

На сегодня украинские ПХГ заполнены на 55%. Как известно, на территории Украины без учета аннексированного Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 октября увеличился до 17,030 млрд куб. м. Этого уже достаточно для прохождение отопительного сезона.