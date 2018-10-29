Украина В Сеть попал график повышения тарифов на газ для украинцев - в 2019 году подорожает до 12,5 - 14,5 гривен

2018-10-30 09:10 330

Нынешнее повышение тарифа на газ в Украине не последнее. В Кабмине уже не скрывают, что цены будут расти в три этапа. Обнародован график роста тарифов на газоснабжение для населения.

Согласно опубликованному документу, с 1 ноября 2018 до 1 мая 2019 цена на газ для населения составит 6235,5 гривны без НДС, но без затрат на транспортировку и надбавки облгазов. Если к цене добавить вышеупомянутые расходы, то она составит, как сообщалось ранее, 8550 грн за тысячу кубических метров.

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Второй этап подорожания, запланированный правительством, должен начаться с мая следующего года. В аккурат после президентских выборов. Тогда голубое топливо, по расчетам экспертов, должно подорожать почти до 10 грн (9,85грн. за кубометр).

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В начале 2020 года правительство планирует (при условии сохранения показателя базовой цены), установить тариф на уровне 12313,85 грн за 1000 кубических метров. Для населения тариф вырастет ориентировочно до 12,5 – 14,5 грн за куб.

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Напомним, 19 октября, Кабмин на экстренном заседании единогласно поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5%. С 1 ноября 1 куб газа будет стоить 8,85 гривен.

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