Политика МВФ согласился дать Украине в кредит 3,9 млрд долларов, но потребовал поднять еще один тариф

2018-10-25 13:14 120

Кредитные миллиарды от Фонда все дороже обходятся рядовым гражданам Украины. После повышения цены газа будет поднят еще и тариф на отопление. Официальный Киев и руководство МВФ достигли соглашения по новой программе stand-by на почти на четыре миллиарда долларов. Но деньги дадут только после пересмотра тарифов на отопление.

Данная информация содержится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Министерства финансов, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

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"Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда", – отмечено в документе.

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Напомним, 19 октября правительство решило повысить цены на газ на 23,5% с 1 ноября.

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В течение часа после соответствующего решения Кабмина на сайте МВФ появилось заявление о том, что Украина и МВФ достигли соглашения по новой программе stand-by на 3,9 млрд долл., которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

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