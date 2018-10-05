Политика У Гройсмана заявили, что получившие субсидии вернут стране 5 миллиардов

2018-10-05 21:03 414

За первое полугодие 2018 года украинцам насчитали избыточных субсидий на пять миллиардов гривен.

"Когда мы принимаем правительственные решения относительно нормативов потребления газа, мы исходим из фактов: в 2016 году было списано 15 млрд грн за счет завышенных нормативов, в 2017 году - 7 млрд грн, в 2018 году по состоянию на 1 июля было излишне начисленных субсидий 5 млрд грн", - сказал министр соцполитики Андрей Рева, получивший широкую известность после своего скандального заявления о том, что украинцы слишком много едят.

По словам чиновника, чья зарплата составляет почти 60 тысяч в месяц, уменьшение норм потребления газа для граждан значительно сэкономит бюджетные деньги.

Министр также рассказал, что этим летом не переоформили субсидии около 2,5 миллиона домохозяйств.

"Им не отказано – мы их ждем. Пожалуйста, приходите, подавайте декларации, и мы с вами будем разговаривать", - сказал он.

При этом Рева отметил, что часть украинцев указывает нулевые доходы ради получения субсидий. "Я хочу напомнить, что 923 тысячи домохозяйств в Украине показали нулевые доходы. Если верить этим людям, то они ни единой копейки на жизнь не имеют", - сказал он.