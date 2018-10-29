Детали Кого из «патриотов» наняли смотрящие за рынком «7 км» братья Аврамовы?

2018-10-29 16:30 261

Теневые руководители и фактические собственники рынка«7 км» братья Аврамовы наняли одну из националистических организаций города Киева для защиты предприятия и своих подчиненных от законных действий правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на собственные источники заявил глава одесской общественной организации «Рада громадської безпеки» Марк Гордиенко.

- Будто бы братья Аврамовы, находящиеся в бегах, но до сих пор контролирующие 7 км и самый богатый в стране Овидиопольский район, наняли на «одесский движ» киевских националистов. И те приедут качать прокурорских, которые собираются выписывать пидозрысоратникам Аврамовых, - написал на своей страничке в «Фейсбук» https://www.facebook.com/markgordienko1968/posts/1655581437887497 Марк Гордиенко.

Также общественник добавил, что сейчас эта информация проверяется.

Напомним, что после Революции достоинства были открыты уголовные производства https://lb.ua/news/2015/10/15/318546_ugolovnie_proizvodstva_zahvatu.html по факту рейдерского захвата крупнейшего в стране рынка «7 км» людьми из ближайшего окружения беглого президента Виктора Януковича.