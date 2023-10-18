Мир Беженцы из Украины спасают рынок труда в ЕС: еврокомиссар озвучил данные

2023-10-18 20:04

 

Украинские беженцы в Европейском Союзе помогли странам блока улучшить ситуацию на рынке труда. Европейские государства сталкиваются с дефицитом рабочей силы, а трудоустройство более половины украинцев способствует наполнению рабочих мест.

Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмидт в интервью. Он уточнил, что в 11 странах ЕС на нашли работу более 60% трудоспособных украинцев, которые прибыли в эти государства и пытались трудоустроиться.

"Это оказало определенное влияние на улучшение ситуации с дефицитом рабочей силы на многих европейских рынках труда", – отметил Шмидт. О каких именно странах идет речь, еврокомиссар не уточнил, однако, по статистике, больше всего украинцев сейчас трудоустроено в Польше и Германии.

В Польше, к примеру, из-за нехватки рабочей силы в Польше страдает целый ряд отраслей. В первую очередь, это строительство, промышленность (особенно пищевая), сельское хозяйство и гостинично-ресторанный бизнес.

Шмидт не смог четко сказать, какими будут юридические условия трудоустройства украинцев в ЕС после марта 2025 года. Именно тогда, как ожидается, истечет срок действия Директивы ЕС о временной защите. Пока в Евросоюзе надеются, что к этому моменту война в Украине закончится.

Польша может потерять лидерство среди стран ЕС с самым большим количеством украинских работников. Так, количество украинцев-беженцев в Германии за год выросло более чем на 400 тыс. человек.

При этом число беженцев в Польше за этот же период сократилось на 350 тыс. человек. Исследования показывают, что беженцев в первую очередь заботит не размер зарплаты в той стране, в которой они находятся, а размер пособий.

 

 

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