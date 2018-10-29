Мир Меркель отказалась идти в канцлеры на пятый срок

2018-10-29 18:00 114

 

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что ее нынешняя каденция - последняя на посту канцлера.

С таким заявлением она выступила на пресс-конференции в понедельник, подводя итоги выборов в парламент Гессена, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Меркель заявила, что она несет личную ответственность за "плачевные" результаты своего Христианско-демократического союза (ХДС). Она подтвердила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы ХДС в начале декабря.

"Как канцлер и как председатель ХДС, я несу ответственность и за победы, и поражения", - сказала Меркель.

Она также подтвердила, что после завершения своего срока в 2021 году не планирует баллотироваться в Бундестаг и выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. "Это мой последний срок на посту канцлера", - сказала она, подчеркнув, что не хочет занимать никаких политических должностей после завершения каденции.

Меркель отметила, что она стремится к обновлению руководства Христианско-демократического союза.

Меркель возглавляет ХДС с 2000 года и является непрерывным канцлером Германии с 2005 года.

Две партии, входящие в правящую коалицию в Германии, Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия (СДПГ), потерпели сокрушительный урон на выборах в земельный парламент богатой федеральной земли Гессен.

По предварительным результатам, партия Меркель победила с 27% голосов, однако этот результат - провальный по сравнению с предыдущими выборами 2013 года: партия потеряла 11,3%.

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