Политика Меркель объяснила, почему препятствовала вступлению Украины в НАТО

2024-11-21 22:15



Решение, принятое на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, не допускать Украину и Грузию к Плану действий по членству (ПДЧ), продолжает вызывать споры и критику. Тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свою позицию рядом факторов, которые, по ее словам, были важны для безопасности Альянса.

Об этом сообщает Die Zeit.

"Я понимаю желание стран Центральной и Восточной Европы как можно скорее стать членами НАТО. Но принятие нового члена должно принести больше безопасности не только им, но и НАТО", – заявила Меркель, аргументируя свое решение.

По словам экс-канцлера, одним из ключевых факторов стали риски, связанные с российским Черноморским флотом, который базировался в Крыму на основании международного договора.

"Такого сплетения с российскими военными структурами не было ни у одного из кандидатов на вступление в НАТО. Более того, в то время лишь меньшинство населения Украины поддерживало членство страны в Альянсе", - вспоминает Меркель.

Она также отмечает, что предоставление ПДЧ не смогло бы гарантировать защиту Украины и Грузии от агрессии со стороны России.

"Я считала иллюзией предположение, что статус ПДЧ защитил бы Украину и Грузию от агрессии Путина, что этот статус имел бы сдерживающий эффект. Можно ли было предположить, что страны-члены НАТО ответили бы военным образом, вмешавшись войсками? И могла ли я, как канцлер, получить поддержку в Бундестаге для такого мандата?" - заявила Меркель.

Компромисс, достигнутый на саммите, стал ударом по надеждам Украины и Грузии, признает Меркель: "Тот факт, что Грузия и Украина не получили обязательства по ПДЧ, стал "нет" их надеждам. Однако для Путина обещание НАТО о будущем членстве этих стран стало "да", воспринятым как объявление войны".

Вступление Украины в НАТО

Во время полномасштабной войны Украина сделала важный шаг на пути к НАТО, подав осенью 2022 года заявку на ускоренное вступление в Альянс.

Украинское руководство активно настаивает на необходимости политического решения, которое включало бы четкий график вступления страны в НАТО. Однако до сих пор конкретных решений по этому вопросу принято не было.

В Альянсе неоднократно заявляли, что "дверь в НАТО" для Украины остается открытой. При этом союзники подчеркивают: вступление Украины в организацию невозможно до завершения войны.

Президент Владимир Зеленский называет приглашение Украины в НАТО одним из ключевых элементов плана победы. При этом украинская сторона стремится получить это приглашение еще до возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, опасаясь изменений в американской политике в отношении Альянса и Украины.