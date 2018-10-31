Австрия разрывает соглашение с ООН по мигрантам и закрывает для них границы

Австрия вслед за США и Венгрией выйдет из глобального пакта ООН о миграции.
Как сообщает агентство APA со ссылкой на канцлера страны Себастьяна Курца, власти страны всерьез обеспокоены суверенитетом и потенциальными ограничениями в отношении свободы действий.
Также известно, что Австрия не станет подписывать соглашение, касающееся прав беженцев и мигрантов, которое примут в декабре на конференции ООН в Марокко.
Правительство должно принять решение по этому договору 31 октября.
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила политическую декларацию, известную как Нью-Йоркская декларация, в которой члены ассамблеи согласились в течение двух лет провести переговоры по пакту о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.