Мир Лукашенко вдруг пообещал стать самым честным партнером для США

2018-10-31 17:27 78

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал помощнику государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аарону Уэссу Митчеллу стать самым искренним и честным партнером Соединенных Штатов. Об этом он заявил в ходе встречи с американским чиновником, передает Белта.

Митчелл приехал в Минск на встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году проходит в столице Беларуси.

"Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся и в Белоруссии что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним" - заверил помощника главы Госдепа белорусский лидер.

Визит Митчелла в Белорусь Лукашенко расценил как символ улучшения отношений двух стран.

"Уже сам факт вашего пребывания в столице Беларуси говорит о многом. Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения", - заявил Лукашенко. Он добавил, что хочет, чтобы Беларусь стала более открытой миру и проводила более откровенную политику.

Также президент понадеялся на помощь Соединенных Штатов и лично Митчелла в решении проблем региона: "Мы знаем отношение вашей страны к этим проблемам. Думаю, что вы уделите больше внимания решению этих проблем как ведущая страна мира. Если мы будем востребованы в решении самых сложных проблем в Европе, особенно в Восточной Европе, мы готовы к этому".

Это выступление Лукашенко значительно отличается от его предыдущей риторики в адрес Вашингтона. В марте прошлого года он обвинял США и Германию в финансировании боевиков, которые должны были устраивать провокации в Беларуси. А в апреле 2017 года призывал Америку "уменьшить свои аппетиты и не пытаться в одиночку, и даже со своими ближайшими натовскими союзниками, управлять всем миром".