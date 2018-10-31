Политика Порошенко подписал закон "маски-шоу стоп 2"

2018-10-31 17:39 84

Президент Украины Петр Порошенко пояснил, что закон №8490 под условным названием "маски-шоу стоп 2" облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела.

31 октября президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями украинского бизнеса подписал закон №8490 под условным названием "маски-шоу стоп 2".

"Закон под условным названием "маски-шоу стоп 2", который упрощает привлечение к ответственности следователя, прокурора, правоохранителя, которые приняли незаконные решения во время расследования уголовного производства и которые потом отменены судом. Попросту говоря – с сегодняшнего дня за неправомерное преследование бизнеса виновные будут нести персональную ответственность, в том числе, и материальную", – сказал Порошенко.

Законопроект №8490 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" был разработан Министерством юстиции. В сентябре его приняла Верховная Рада и направила на подпись президенту.

Этот законопроект входит во второй пакет законопроектов по усилению защиты бизнеса в рамках так называемой инициативы "маски-шоу стоп", пояснял "Укринформ". В нее также входит также норма законодательства про обязательную звуко- и видеофиксацию обыска (закон "маски-шоу стоп"), которая вступила в силу 7 декабря 2017 года.