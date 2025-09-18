Політика Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмена

2025-09-18 16:46

Президент Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмена. Про це свідчать дані у картці відповідного документа №13266 у четвер, 18 вересня.

Днем раніше Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмена у другому читанні. Документ підтримали 283 народні депутати.

Законодавча ініціатива передбачає, що тепер військовослужбовці, чиї права були порушені, можуть подати офіційну скаргу безпосередньо військовому омбудсмену. Після цього у його підрозділі проведуть перевірку.

Загалом, документ визначає правовий статус, завдання та основи діяльності військового омбудсмена – нової інституції, яка має на меті захист прав і свобод військовослужбовців.