Сегодня, 1 ноября в столице Украины из-за визита канцлера Германии Ангелы Меркель возможны ограничения движения по ряду центральных улиц. Пресс-служба КГГА со ссылкой на Управление госохраны заранее предупредила водителей Киева о неудобствах, связанных с приемом высокого гостя.
Ограничения будут вводиться с 11 до 20 часов по следующим дорогам:
просп. Николая Бажана
Набережное шоссе
Парковая дорога
Владимирский спуск
Европейская площадь
ул. Михаила Грушевского
ул. Шелковичная
ул. Институтская
ул. Крещатик
ул. Михайловская
ул. Владимирская
ул. Большая Житомирская.
Напомним, Ангела Меркель 1 ноября в Киеве встретится с Петром Порошенко, премьером Гройсманом, поговорит с лидерами парламентских фракций. Президент будет принимать Меркель с воинскими почестями. Стороны обсудят отношения стран, а также конфликт на Донбассе.