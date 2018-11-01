Политика ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие дороги Киева перекроют сегодня из-за визита Ангелы Меркель

2018-11-01 09:11 111

Сегодня, 1 ноября в столице Украины из-за визита канцлера Германии Ангелы Меркель возможны ограничения движения по ряду центральных улиц. Пресс-служба КГГА со ссылкой на Управление госохраны заранее предупредила водителей Киева о неудобствах, связанных с приемом высокого гостя.

Ограничения будут вводиться с 11 до 20 часов по следующим дорогам:

просп. Николая Бажана

Набережное шоссе

Парковая дорога

Владимирский спуск

Европейская площадь

ул. Михаила Грушевского

ул. Шелковичная

ул. Институтская

ул. Крещатик

ул. Михайловская

ул. Владимирская

ул. Большая Житомирская.

Напомним, Ангела Меркель 1 ноября в Киеве встретится с Петром Порошенко, премьером Гройсманом, поговорит с лидерами парламентских фракций. Президент будет принимать Меркель с воинскими почестями. Стороны обсудят отношения стран, а также конфликт на Донбассе. 

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-11-01 09:40 497595

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет пасмурно, но тепло до +20°C

2018-10-31 12:45 381

В Киеве умер создатель Острова сокровищ, капитана Врунгеля и Доктора Айболита

2018-10-31 09:10 402

Из-за ошибки киевлян лишили субсидий за октябрь, обещают вернуть потом и при условии полной оплаты

2018-10-31 08:09 720

Еще новости в разделе "Политика"

ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие дороги Киева перекроют сегодня из-за визита Ангелы Меркель

2018-11-01 09:11 111

Тариф на газ повышен: сегодня украинцам установили цену выше, чем тариф для предприятий олигархов

2018-11-01 08:10 294

В России заявили, что Сенцов набрал уже 12 кг

2018-10-31 21:30 399

Гройсман заявил о необходимости расширить свои полномочия

2018-10-31 19:30 531
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие дороги Киева перекроют сегодня из-за визита Ангелы Меркель 2018-11-01 09:11 111
Тариф на газ повышен: сегодня украинцам установили цену выше, чем тариф для предприятий олигархов 2018-11-01 08:10 294
В России заявили, что Сенцов набрал уже 12 кг 2018-10-31 21:30 399
Гройсман заявил о необходимости расширить свои полномочия 2018-10-31 19:30 531

Лента

ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:40 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
ПОЛНЫЙ СПИСОК 09:11 Какие дороги Киева перекроют сегодня из-за визита Ангелы Меркель
08:39 С 1 ноября банки переходят на новый порядок осуществления кассовых операций
08:10 Тариф на газ повышен: сегодня украинцам установили цену выше, чем тариф для предприятий олигархов
21:30 В России заявили, что Сенцов набрал уже 12 кг
видео 21:00 Опубликованы кадры последнего взлета и падения вертолета владельца "Лестер Сити"
20:30 В Украине создали мобильный минометный комплекс
20:00 Лукашенко вдруг пообещал стать самым честным партнером для США
19:30 Гройсман заявил о необходимости расширить свои полномочия
19:00 Заграничные посылки обложат налогом: украинцев ждет неприятное ''новшество''