Политика ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие дороги Киева перекроют сегодня из-за визита Ангелы Меркель

2018-11-01 09:11 111

Сегодня, 1 ноября в столице Украины из-за визита канцлера Германии Ангелы Меркель возможны ограничения движения по ряду центральных улиц. Пресс-служба КГГА со ссылкой на Управление госохраны заранее предупредила водителей Киева о неудобствах, связанных с приемом высокого гостя.

Ограничения будут вводиться с 11 до 20 часов по следующим дорогам:

просп. Николая Бажана

Набережное шоссе

Парковая дорога

Владимирский спуск

Европейская площадь

ул. Михаила Грушевского

ул. Шелковичная

ул. Институтская

ул. Крещатик

ул. Михайловская

ул. Владимирская

ул. Большая Житомирская.

Напомним, Ангела Меркель 1 ноября в Киеве встретится с Петром Порошенко, премьером Гройсманом, поговорит с лидерами парламентских фракций. Президент будет принимать Меркель с воинскими почестями. Стороны обсудят отношения стран, а также конфликт на Донбассе.