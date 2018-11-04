Украина Какой налог хотят ввести украинцам на международные посылки

2018-11-04 14:30 135

 

На данный момент таможенным налогом облагаются только те заграничные посылки, которые превышают стоимость 150 евро. Но в правительстве начали обсуждение о 20% налоге на все иностранные товары суммой выше 22 евро.

Об этом сообщает Сегодня.

В прошлом этот законопроект был отклонен из-за общественного недовольства. Сейчас люди реагируют также: “Если примут эту норму, для моих доходов и кошелька это будет очень ощутимо. А альтернативы этому качеству я здесь не могу найти“, – говорит Вячеслав, покупатель импортных витаминов за 38 евро.

Такого же негативного мнения и крупные почтовые компании Украины, ведь они прогнозируют, что при введенном законе заказы сократятся, а люди просто станут покупать товары с худшим качеством. “Видим по нашей статистике, что товары, покупаемые, например, в США или Европе, имеют средний чек в 75-80% случаев выше, чем 22 евро.

Значит, все эти посылки, покупки будут облагаться НДС, что приведет к увеличению их стоимости на 20-30%“, – говорит Ирина Холод, директор по маркетингу почтовой компании.

Эксперты также отмечают, что такие нормы есть и в странах Евросоюза, но условия у нас не схожи.

“Во-первых, давайте не будем забывать о среднеевропейском доходе. А во-вторых, о том, что там есть мощная национальная производственная база, которая сама может предложить рынку альтернативную продукцию“, – уточняет Сергей Доротич, эксперт по налоговой политике. В свою очередь, народный депутат Максим Курячий утверждает, что такого законопроекта нет в профильном парламентском комитете.

“Такие законопроекты могут идти только по решению правительства. На сегодняшний день такой законодательной инициативы нет. … Ни один разумный человек не пойдет на уменьшение необлагаемой стоимости международного почтового пересилення до 22 евро“, – рассказывает Курячий.

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