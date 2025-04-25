Экономика Украинцев хотят заставить декларировать криптовалюту и ввести на такие доходы дополнительный налог

2025-04-25 16:44

На заседании парламентского комитета вынесут законопроект о виртуальных активах. Об этом сообщил глава Финансового комитета ВРУ Данил Гетманцев.

Документ объемом более 200 страниц, по словам Гетманцева, объединяет ключевые аспекты регулирования оборота криптоактивов, определения статуса регуляторов и систему налогообложения.

Среди основных положений:

Налогообложение: предложена простая модель - облагается прибыль. Налог будет уплачиваться с разницы между расходами на покупку криптоактивов и доходами от их продажи.

Переходный период: в течение года можно будет продать криптоактивы и задекларировать доход по ставке 5% без необходимости подтверждения расходов на их приобретение.

Детали законопроекта Гетманцев пообещал опубликовать после заседания комитета.

Ранее Гетманцев спрогнозировал, что в Украине с "высокой вероятностью" легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года.