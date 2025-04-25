Украинцев хотят заставить декларировать криптовалюту и ввести на такие доходы дополнительный налог

На заседании парламентского комитета вынесут законопроект о виртуальных активах. Об этом сообщил глава Финансового комитета ВРУ Данил Гетманцев.
Документ объемом более 200 страниц, по словам Гетманцева, объединяет ключевые аспекты регулирования оборота криптоактивов, определения статуса регуляторов и систему налогообложения.
Среди основных положений:
Детали законопроекта Гетманцев пообещал опубликовать после заседания комитета.
Ранее Гетманцев спрогнозировал, что в Украине с "высокой вероятностью" легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года.