Детали «Дарница» ведет против ПАО «Фармак» информационную кампанию?

2018-11-04 17:20 129

Освещение конфликта вокруг названия лекарственного препарата «Корвалол» имеет все признаки информационной кампании, которую ведет ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» против своего конкурента – ПАО «Фармак». Такие выводы сделали журналисты издания «Капитал» в материале «Антикиллер репутации: Ошибки пиарщика на примере одного дела».

Для начала, автор материала провел мониторинг украинских СМИ и обнаружил наличие большого количества похожих материалов, направленных против ПАО «Фармак».

«Дарница» пытается подпортить имидж оппонента обвинениями в торговле с Россией, страшилкой о подорожании «Корвалола» и наличием связей во власти в лице аудитора НАБУ Павла Жебривского. Участвуют в проекте «активисты», блоггеры и даже народный депутат», – говорится в статье.

Для повышения доверия к информации, в PR-кампании было использовано даже иностранное СМИ.

«В июне оно опубликовало расследование о бизнесе родственников Павла Жебривского в Германии. Материал создавал впечатление, что с прозрачностью структуры собственности аудитора не все в порядке. Хотя, по большому счету, речь шла об обычном для европейского бизнеса механизме защиты инвестиций в Украине, которым пользуются и украинские компании — для разрешения споров придется обращаться в международные суды, а не искать правды на Печерских холмах. В результате секрет Полишинеля был раскрыт — за голландскими и кипрскими акционерами «Фармака» стоит семья Жебривских», - отмечает автор материала.

Еще одно свидетельство участия ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» и ее владельца Глеба Загория в кампании против ПАО «Фармак» - протест под офисом «Фармак» в сентябре 2018 года.

«…протест — лучший информационный повод. Для этого приглашают профессиональных организаторов митингов. Как правило, проверив один раз таких ребят, логично использовать их снова. Такой след позволяет выявлять связи. Возле «Фармака», например, акцию протеста в сентябре организовывала структура, помогавшая год назад монополисту лотерейного рынка. И в первом, и во втором случае есть связующее звено — совладелец «Дарницы», имеющий дружественные связи и в игорном бизнесе», - говорится в расследовании «Капитала».

В кампании против ПАО «Фармак» конкуренты использовали и народных депутатов Украины.

«Недавно с обвинениями «Фармака» выступил депутат парламента Михаил Головко. Казалось бы — верх профессионализма привлечь на свою сторону народного избранника. Но собрать о нем мнения людей поленились. Хотя даже беглый анализ показывает, что, по всей видимости, участие в корпоративных конфликтах — обычное дело для такого «лидера мнений», - пишет автор материала.

Кроме «патриотической» составляющей, информационная кампания против «Фармак» имеет и «социальную». Конкуренты попросту пытаются манипулировать украинцами.

«Возьмем сюжет пророссийского телеканала, отметившего недавно десятилетие. Короткое содержание: сердечница Наталья покупает дешевый «Корвалол», а известный юрист предупреждает о возможном подорожании капель, если запретят выпускать препарат под названием «Корвалол-Дарница». Сравниться с логикой этой журналистской работы могут только российские программы «рупора Кремля» Дмитрия Киселева. Почему «Дарница» взвинтит цены на свой препарат после смены названия? Почему должны подорожать еще с десяток аналогичных препаратов, которые успешно продаются под другим названием?...Почему комментарий телеканалу дает политолог-международник и представитель юридической компании, защищающей в суде интересы «Дарницы» и имеющей хорошие контакты в администрации президента?», - пишет «Капитал».

Напомним, что судебные споры между фармкомпаниями «Дарница» и «Фармак» за право использования названия «Корвалол» продолжаются уже более 13 лет. В 2005 году «Дарница» зарегистрировала лекарства с использованием названия Корвалол. В «Фармак» считают, что это нарушением права на интеллектуальную собственность. Ведь это название компания использует с 1960-го года, а право на бренд официально зарегистрировано в Украине с 1993 года. То же «Фармак» сделал еще в 14 странах. Кроме того, в 2004 году название «Корвалол» было признанно хорошо известным именно в отношении ПАО «Фармак». В 2017 году решение о признании «Корвалол» хорошо известным знаком было подтверждено Апелляционной палатой Министерства экономического развития и торговли Украины.