Детали "Фармак" кулуарно затягивает суды по "Корвалолу"

2019-10-25 18:37 336

 Поэтому он прибегает к кулуарным договоренностям и подковерным интригам, чтобы добиться своей цели - отменить госрегистрациюлекарства-конкурента "Корвалол-Дарница".

В среду в Хозяйственном суде Киева состоялось очередное заседание на "корвалольную" тему. На заседании присутствовали представители всех сторон: "Фармака", "Дарницы" и Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Именно Апелляционная палата МЭРТ в 2017 году вынесла странное решение в пользу "Фармака", впоследствии отмененное апелляционным судом.

После выступления адвоката "Дарницы" судья неожиданно объявил перерыв на обед. После перерыва представители "Дарницы" уведомили суд, что задерживаются на другом заседании по уважительным причинам.Прессу попросили покинуть зал заседаний, а тем временем судья, представители "Фармака" и МЭРТ кулуарно договорились о переносе заседания на 30 октября.

Напомним, "Фармак" судится с "Дарницей" за "Корвалол" уже 15 лет, считая себя изобретателем этого лекарства. Он проиграл суды всех инстанций, предметом которых было обозначение "Корвалол". Но в 2017 году зачем-то возобновил дело, выдумав в качестве его предмета новую торговую марку - "Корвалол Corvalolum".

"Корвалол" являлся достоянием народа СССР, его производили 70 сеоветских заводов по всей территории страны.В настоящее время этот препарат производят десятки компаний в России, Украине, Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Латвии и других странах.

Монополия одного производителя и поднимет цены на "Корвалол". Для пенсионеров это будет ощутимым ударом, ведь "Корвалол" остается одним из немногих доступных лекарств в украинских аптеках.

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