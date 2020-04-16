Коронавирус Разрешение лечить коронавирус гидроксихлорохином "преждевременно" – фармакологи

2020-04-16 19:00 255
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Статья в журнале The BMJ подчеркивает: гидроксихлорохин/хлорохин подавляют SARS-CoV-2 "в пробирке", но при лечении людей могут быть крайне опасными

Разрешение на широкое использование гидроксихлорохина (плаквенила) для лечения больных COVID-19 "преждевременно и потенциально вредно". Об этом пишут ученые-фармакологи в медицинском журнале The BMJ.

Они отметили, что сейчас в мире проходит около 80 испытаний эффективности хлорохина/гидроксихлорохина против COVID-19, но "мы должны быть осторожны в отношении предлагаемых методов лечения", так как многие из них основаны на исследованиях in vitro, на животных, на опыте с другими вирусами или опытах с некорректной методикой.

BMJ пишет: в ранее опубликованном сообщении из Китая, где не было подробностей, утверждается, что "результаты более чем 100 пациентов показали: хлорохинфосфат эффективнее других препаратов при контрольном лечении пневмонии".

Другой предварительный отчет о плацебо-контролируемом рандомизированном исследовании двух разных доз гидроксихлорохина у 62 пациентов с признаками пневмонии (без выраженной гипоксии) сообщил о "небольших улучшениях температуры тела и кашля в группе, получавшей более высокие дозы", однако выводы к итоговому докладу отличались от первоначальных. Кроме того, результаты в группе с низкой дозой лекарства не были описаны. "То исследование, по-видимому, было преждевременно остановлено", - пишут в BMJ.

Авторы статьи отмечают: исследование гидроксихлорохина в нашумевшем препринте французов "подтвердило его эффективность" у 20 пациентов, но методика "была некачественной, а результаты ненадежными": шесть пациентов выбыли (два из-за поступления в реанимацию, один умер); за меру эффективности взяли вирусную нагрузку, а не клинические показатели пациентов, а оценки сделаны лишь на шестой день после начала лечения.

Учитывая эти факты, авторы публикации предостерегают – "широкое использование гидроксихлорохина подвергнет некоторых пациентов редкому, но потенциально смертельному вреду, включая серьезное кожные побочные реакции, молниеносную печеночную недостаточность и желудочковые аритмии сердца (особенно при назначении с азитромицином), а передозировка опасна и трудно поддается лечению".

Сейчас, за исключением поддерживающих мер, инфицирование SARS-CoV-2 практически не поддается лечению, подчеркнули ученые.

"Нужны более эффективные рандомизированные контролируемые исследования с надлежащим контролем и соблюдением методики", - резюмировали авторы: профессор клинической фармакологии Робин Фернер (Университет Бирмингема) и клинический фармаколог Джеффри Аронсон (Центр доказательной медицины Оксфордского университета).

The BMJ - еженедельный научный журнал Британской медицинской ассоциации. Издается с 1840 года. Долгое время был единственным конкурентом авторитетного The Lancet.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться COVID-19

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Италия может завершить разработку вакцины от коронавируса до осени

2020-04-16 21:00 111

Церкви стали центрами распространения коронавируса: где больше всего зараженных священников

2020-04-16 20:00 222

Лукашенко о пандемии коронавируса: Это хороший урок для наркоманов и курцов

2020-04-16 17:30 216

Каждый четвертый из зараженных COVID-19 в Украине - работник медицины

2020-04-16 14:44 252

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Путин объявил об отмене парада 9 мая

2020-04-16 22:00 27

Италия может завершить разработку вакцины от коронавируса до осени

2020-04-16 21:00 111

Церкви стали центрами распространения коронавируса: где больше всего зараженных священников

2020-04-16 20:00 222

Новые вакансии на рынке труда обнулились – НБУ

2020-04-16 19:30 222
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Путин объявил об отмене парада 9 мая 2020-04-16 22:00 27
Италия может завершить разработку вакцины от коронавируса до осени 2020-04-16 21:00 111
Церкви стали центрами распространения коронавируса: где больше всего зараженных священников 2020-04-16 20:00 222
Новые вакансии на рынке труда обнулились – НБУ 2020-04-16 19:30 222

Лента

22:00 Путин объявил об отмене парада 9 мая
фото 21:30 На Херсонщине взорвался грузовик с боеприпасами
21:00 Италия может завершить разработку вакцины от коронавируса до осени
20:30 Страстная пятница: обычаи и что нельзя делать в этот день
20:00 Церкви стали центрами распространения коронавируса: где больше всего зараженных священников
19:30 Новые вакансии на рынке труда обнулились – НБУ
19:00 Разрешение лечить коронавирус гидроксихлорохином "преждевременно" – фармакологи
18:30 Лигу чемпионов могут доиграть в необычном формате: подробности
18:00 Вступает в силу «огненный» закон, из украинцев вытрясут десятки тысяч гривен: что известно
17:30 Лукашенко о пандемии коронавируса: Это хороший урок для наркоманов и курцов