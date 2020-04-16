Коронавирус Разрешение лечить коронавирус гидроксихлорохином "преждевременно" – фармакологи

2020-04-16 19:00 255

Статья в журнале The BMJ подчеркивает: гидроксихлорохин/хлорохин подавляют SARS-CoV-2 "в пробирке", но при лечении людей могут быть крайне опасными

Разрешение на широкое использование гидроксихлорохина (плаквенила) для лечения больных COVID-19 "преждевременно и потенциально вредно". Об этом пишут ученые-фармакологи в медицинском журнале The BMJ.

Они отметили, что сейчас в мире проходит около 80 испытаний эффективности хлорохина/гидроксихлорохина против COVID-19, но "мы должны быть осторожны в отношении предлагаемых методов лечения", так как многие из них основаны на исследованиях in vitro, на животных, на опыте с другими вирусами или опытах с некорректной методикой.

BMJ пишет: в ранее опубликованном сообщении из Китая, где не было подробностей, утверждается, что "результаты более чем 100 пациентов показали: хлорохинфосфат эффективнее других препаратов при контрольном лечении пневмонии".

Другой предварительный отчет о плацебо-контролируемом рандомизированном исследовании двух разных доз гидроксихлорохина у 62 пациентов с признаками пневмонии (без выраженной гипоксии) сообщил о "небольших улучшениях температуры тела и кашля в группе, получавшей более высокие дозы", однако выводы к итоговому докладу отличались от первоначальных. Кроме того, результаты в группе с низкой дозой лекарства не были описаны. "То исследование, по-видимому, было преждевременно остановлено", - пишут в BMJ.

Авторы статьи отмечают: исследование гидроксихлорохина в нашумевшем препринте французов "подтвердило его эффективность" у 20 пациентов, но методика "была некачественной, а результаты ненадежными": шесть пациентов выбыли (два из-за поступления в реанимацию, один умер); за меру эффективности взяли вирусную нагрузку, а не клинические показатели пациентов, а оценки сделаны лишь на шестой день после начала лечения.

Учитывая эти факты, авторы публикации предостерегают – "широкое использование гидроксихлорохина подвергнет некоторых пациентов редкому, но потенциально смертельному вреду, включая серьезное кожные побочные реакции, молниеносную печеночную недостаточность и желудочковые аритмии сердца (особенно при назначении с азитромицином), а передозировка опасна и трудно поддается лечению".

Сейчас, за исключением поддерживающих мер, инфицирование SARS-CoV-2 практически не поддается лечению, подчеркнули ученые.

"Нужны более эффективные рандомизированные контролируемые исследования с надлежащим контролем и соблюдением методики", - резюмировали авторы: профессор клинической фармакологии Робин Фернер (Университет Бирмингема) и клинический фармаколог Джеффри Аронсон (Центр доказательной медицины Оксфордского университета).

The BMJ - еженедельный научный журнал Британской медицинской ассоциации. Издается с 1840 года. Долгое время был единственным конкурентом авторитетного The Lancet.

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