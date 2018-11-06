Детали Престижна премія в сфері малого та середнього бізнесу «Ключ Меркурія» 2018 стартує в Україні

2018-11-06 11:35 150

Сьогодні на сайті представництва торгово-промислової палати України в Італії було анонсовано про початок нового конкурсу щодо відзначення підприємств серед малого та середнього бізнесу «Ключ Меркурія»

За словами голови конкурсної комісії та засновника, Ніжинської Ірини Сергіївни (Представника ТПП України в Італії) даний захід буде направлений на підтримку підприємств, їхньої роботи, збільшенню товарообігу, наростанню експортних потужностей, адже більшість з них потребує поваги, визнання від України та має на меті визначити репутаційну складову для бізнес-кіл.

Деталі участі у конкурсі ви можете прочитати тут