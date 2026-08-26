Економіка Збитки компанії Дональда Трампа зросли у 12 разів - у 2026 році втрати перевищили 238 млн доларів

2026-08-26 09:32

Компанія Trump Media & Technology Group, заснована президентом США Дональдом Трампом, різко збільшила чистий збиток у другому кварталі 2026 року. Власник соцмережі Truth Social зафіксував втрати на рівні 238,1 млн дол. проти приблизно 20 млн дол. за аналогічний період минулого року, повідомляє Reuters .

Значна частина збитків пов'язана з нереалізованими втратами від цифрових активів. У квітні-червні криптовалюти та інші ризикові активи опинилися під тиском через невизначеність щодо процентних ставок у США, геополітичну напруженість і відтік грошей із криптовалютних інвестиційних продуктів.

Водночас фінансові результати компанії демонструють і певне зростання. За квартал Trump Media отримала 1,7 млн дол. доходу - майже вдвічі більше, ніж роком раніше, коли цей показник становив 0,9 млн дол.

Компанія також намагається знайти нові джерела прибутку для Truth Social. Один із них - Truth API, спеціальний платний канал даних для банків і торгових компаній. Він дає змогу отримувати оперативний доступ до публікацій впливових користувачів соцмережі, зокрема самого Трампа, чиї заяви нерідко позначаються на світових фінансових ринках.

Раніше повідомлялося, що вартість доступу до Truth API може сягати 100 тисяч дол. на місяць. Канал запустили 1 серпня, і вже за перші дні компанія уклала понад 10 угод із клієнтами.

"Наш новий продукт Truth API вже приносить дохід: на сьогодні підписано понад десять угод з клієнтами", - заявив тимчасовий генеральний директор Trump Media Кевін МакГурн.