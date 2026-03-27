Економіка Ділова активність в США рекордно впала через невизначеність ситуаціії на Близькому сході

2026-03-27 10:31

У США зростання ділової активності сповільнилося до мінімуму за одинадцять місяців у березні, оскільки компанії зіткнулися зі збільшеною невизначеністю і зростанням вартості життя, пов'язаними з війною, що триває вже майже місяць в Ірані. Про це повідомляє S&PGlobal.

Зазначається, що попередній композитний індекс ділової активності S&P Global для США знизився до 51,4 цього місяця порівняно з 51,9 у лютому. Значення вище 50 означає розширення.

Сектор послуг, який є основним драйвером американської економіки загалом, постраждав від інфляційного тиску, спричиненого конфліктом, сильніше, ніж промисловість, що обробляє.

Індекс PMI для сфери послуг також знизився до 51,1 із попередніх 51,7 - це найнижчий показник за одинадцять місяців. Індекс PMI для обробної промисловості, тим часом, зріс до 52,9, досягнувши двомісячного максимуму.

За словами головного економіста з бізнесу S&P Global Market Intelligence Кріса Вільямсона, дані опитування за березень сигналізують про "небажану комбінацію" уповільнення зростання та зростання інфляції після початку спільного американо-ізраїльського наступу на Іран наприкінці лютого.

"Компанії повідомляють про удар по попиту через додаткову невизначеність і вплив на вартість життя, викликаних конфліктом. Проблеми, пов'язані з подорожами, транспортом та туризмом, посилюються нервозністю на фінансових ринках та обмеженнями доступності, включаючи, зокрема, стурбованість впливом вищих відсоткових ставок, різкого зростання цін на енергоносії та затримок у ланцюжках поставок", - зазначив він.

Вільямсон додав, що компанії створюють "страхові запаси" та скорочують чисельність персоналу для зниження накладних витрат.

Дані PMI "вказують" на те, що загальний валовий внутрішній продукт США - показник економічного зростання - зростає у річному обчисленні лише на 1,0%, при цьому "скромне розширення на 1,3% прогнозується для першого кварталу загалом".