Политика В Кремле заявили, что их влияние на "ЛДНР" не безгранично

2018-11-06 17:30 306

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что влияние Москвы на сепаратистов на Донбассе не безгранично, поэтому крайне важно, кто будет "управлять" так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

"Москва, безусловно, влияет на руководство этих республик, но оно не безгранично", - признал Песков, комментируя так называемые выборы руководителей "ЛНР" и "ДНР", которые намечены на 11 ноября.

По его словам, "очень важно" то, кто будет управлять так называемыми "республиками". Отмечается, что Песков отказался отвечать на вопрос о признании Россией итогов предстоящих "выборов".

Он отметил, что сначала нужно дождаться их итогов. Комментируя реплику журналиста о том, что в минских соглашениях речь идет о проведении выборов на Донбассе по украинскому законодательству, пресс-секретарь Путина посоветовал внимательно перечитать документ.

Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что внутренние переселенцы должны участвовать в выборах на Донбассе.