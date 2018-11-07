Политика Почему Луценко срочно засекретил все материалы расследования по делу Гандзюк

2018-11-07 14:16 171

Все материалы расследования убийства херсонской активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк полностью засекречены.

Как заявил подавший в отставку генпрокурор Юрий Луценко, следствие еще не завершено, потому созданная Верховной Радой временная следственная комиссия (ВСК) не сможет получить доступ к документам.

"В ВСК не будет даже предмета следствия, ведь вся информация будет засекречена", – сказал он.

По словам главы ГПУ, что одна из причин секретности – утечка информации. В частности, Генпрокуратура проверяет причастность 12 человек к заказу убийства Гандзюк. Накануне одна из версий следствия, по словам Луценко, утекла в СМИ.

"Сегодня я откровенно предупредил парламентариев – после вчерашних событий прокурор не будет предоставлять доступа к документам следствия. Ведь подобные утечки информации ставят под угрозу успешность расследования", – сообщил Луценко.

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