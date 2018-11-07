Политика Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в тысяче км от Москвы

2018-11-07 13:44 141

Незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в Кировской области. 

"Отца этапировали в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области (г. Кирово-Чепецк, д. Утробино). Такую информацию Посольству Украины в Москве сообщили во ФСИН", - сообщила "Укринформу" дочь политзаключенного Юлия Сущенко.

По ее словам, более подробную информацию о состоянии Романа Сущенко можно будет узнать после визита к нему консула или адвоката.

Указанная колония находится в более тысячи километрах от Москвы.

Напомним, собственного корреспондента информационного агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко задержали по фейковому обвинению в шпионаже 30 сентября 2016 года в Москве. 

Спустя почти два года, 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. Украинская сторона обжаловала этот приговор.

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