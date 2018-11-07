Детали Житомир заполонили граффити с надписями: «Пашинский – вор и рейдер»

2018-11-07 20:59 48

 

Нардепу Пашинскому, скорее всего, припоминают историю с кондитерской фабрикой «Житомирские ласощи», в незаконном овладении которой его публично обвинил собственник предприятия Игорь Бойко

Внимание жителей Житомира стали привлекать надписи на фасадах зданий, посвященные депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому. Судя по содержанию посланий, нардепа обвиняют в воровстве и рейдерстве, пишет издание «Вести».

По всей видимости, авторы надписей имеют ввиду историю с кондитерской фабрикой «Житомирские ласощи», стоимость которой составляет около $100 млн. Именно такая сумма указана в иске законного собственника фабрики Игоря Бойко в Международный арбитражный суд в Гааге к государству Украина. Ранее Бойко публично обвинял Пашинского в незаконном овладении производственными мощностями одной из крупнейших фабрик по выпуску кондитерской продукции.

Отмечается, что Бойко был вынужден подать иск из-за безвыходности своего положения. Ведь, несмотря на победу во всех судах и подтверждение своего права собственности на «Житомирские ласощи», рейдеры не пускают его на территорию предприятия. Правоохранители же на ситуацию не реагируют.

Представлять интересы Украины в суде будет британский офис американской компании Quinn Emanuel Urquhart & SullivanLLP. Министр юстиции Украины Павел Петренко, который, как и Сергей Пашинский является членом партии «Народный фронт», через переговорную процедуру (без открытых торгов) выбрал одну из самых дорогих в мире компаний. За отстаивание интересов Пашинского украинские налогоплательщики заплатят 2 млн долларов США, а если британские юристы проиграют, то бюджет Украины потеряет еще 100 млн долларов США.

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