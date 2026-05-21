Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі вперше висловився про свою поразку від Даніеля Дюбуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Фабіо Вордлі вперше висловився про свою поразку від Даніеля Дюбуа та втрату титулу WBO.
Британський боксер визнав майстерність свого опонента і висловив подяку фанатам за підтримку.
"Моє тіло підвело мене, але не серце. І з цим я можу змиритися. Вітаю, Даніелю. Дякую тобі за відмінний бій, гідний місця в підручниках історії. Дякую Манчестеру і всім, хто був зі мною на цьому шляху", - зазначив Вордлі в мережі Х.
Також відомо, що раніше промоутер допустив проведення реваншу Дюбуа - Вордлі.