Спорт Олександр Усик прокоментував перемогу володаря титулу WBO Фабіо Вордлі над Джозефом Паркером

2025-12-03 10:29

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик висловив свою думку щодо перемоги володаря титулу WBO Фабіо Вордлі над Джозефом Паркером.

Український боксер наголосив, що його не здивував успішний виступ британця, оскільки він вважає його відмінним бійцем.

"Чи здивувала перемога Вордлі? Ні, мене не здивувала, бо я працював з ним. Це гарний боєць та чудовий хлопець.

У нього було лише п'ять аматорських боїв до профі? Це божевілля, так. Я дуже поважаю цього хлопця, бо він багато працює над своїм тілом. Тренування, тренування, постійні тренування", - зазначив Усик у коментарі Boxing King Media.

Нагадаємо, що Вордлі у жовтні переміг Паркера технічним нокаутом у 11-му раунді та забрав у нього тимчасовий пояс WBO. Після того як Усик звільнив титул, британця підвищили до рангу повноцінного чемпіона.

