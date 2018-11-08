Политика Евробляхеры победили - Верховная Рада приняла закон № 8487 о снижении акцизов на автомобили в два раза

2018-11-08 14:33 234

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8487 об акцизе на автомобили.

За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов из необходимых 226.

В частности, планируется ввести новую модель налогообложения акцизным налогом легковых моторных транспортных средств. В предлагаемой системе должна произойти смена налогообложения единицы объема двигателя транспортного средства на налогообложение единицы легкового транспортного средства.

Документ представила глава профильного комитета, нардеп от БПП Нина Южанина.

"По результатам рассмотрения во втором чтении комитет в целом оставил принятую в первом чтении модель налогообложения и поддержал такие предложения о дифференциации базовой ставки для бензиновых автомобилей с объемом цилиндров до 3 тыс. куб. см и более 3 тыс., а для дизельных автомобилей - с объемом цилиндров до 3,5 тыс. и свыше этого объема. Для крупных и дорогих автомобилей мы подняли базовую ставку с 50 до 100 евро - для бензиновых двигателей, для дизельных – с 75 до 150 евро", - сказала Южанина.

Она добавила, что в формуле установили предельный коэффициент возраста автомобиля: "Если автомобилю, 16, 18, 20 лет, то предельный коэффициент возраста - 15".

Ставка налога для авто, который оборудован исключительно электродвигателем, устанавливается в размере 1 евро за 1 кВт/ч емкости электрического аккумулятора такого транспорта. Ставка налога для транспорта, который приводится в движение только электрическим двигателем, одним или несколькими, устанавливается в размере 100 евро за 1 штуку.

В переходных положениях предусмотрели льготный период - три месяца с момента вступления в силу этого закона, когда можно будет растаможить автомобиль, оплатив половину ставки акцизного налога. Такие правила касаются только случаев, когда один человек ввозит в Украину одну машину для собственного использования.

"Мы предложили компромиссное решение об освобождении от ответственности за нарушение налоговых норм и таможенных правил касательно соблюдения сроков и условий таможенных режимов временного ввоза транзита для лиц, которыми выполнены условия временного порядка таможенного оформления легковых автомобилей, уплатив при этом за третье лицо штраф в размере 8 500 грн в государственный бюджет, чтобы закрыть этот режим транзита и перейти в оформление автомобиля в режим импорта", - добавила Нина Южанина.

Согласно законопроекту, освобождается от налогообложения ввоз в Украину и продажа кузовов к автомобилям, если потом из них изготавливают легковые автомобили (кроме автобусов и маршруток).

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования, но не ранее, чем начнет действовать закон о штрафах за нерастаможивание авто.

Кабмину поручили зарегистрировать в парламенте предложение о направлении на пенсионное обеспечение денег, полученных от растаможки авто, ввезенных в Украину с начала 2015 года.

Принятия этого законопроекта добивались владельцы авто с иностранной регистрацией, которые уже второй день блокируют правительственный квартал в Киеве.