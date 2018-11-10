Детали Гриценко снова остался без политтехнолога

2018-11-10 14:16 186

От лидера партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, заявившем о намерении побороться за пост Президента Украины ушел очередной политтехнолог. Об этом нам сообщил источник в партии.

«У нас сейчас нес политтехнолога. Несколько недель назад Виктор Котигоренко ушел вместе с командой, которая занималась идеологией компании и развертыванием полевых структур. Пока с расширением поля притормозили, продолжаем работу в регионах на базе существующих партийных структур», - сказал источник.

Собеседник затруднился сообщить, по какой причине накануне старта кампании от Гриценко ушла команда политтехнологов. «Абсолютно точно не скажу. Насколько мне известно, они не сработались с лидером из-за разных взглядов на ведение избирательной кампании», - сказал источник.

Напомним, что за последнее время с Анатолием Гриценко пытались работать несколько политтехнологов, в частности, Сергей Гайдай, Виталий Помазан, Виктор Котигоренко. Все они ушли от экс-министра обороны по разным причинам. Избирательный штаб Анатолия Гриценко в данное время возглавляет экс-нардеп Олег Канивец .