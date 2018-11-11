Политика В НАТО заявили о непризнании "выборов" в "ЛДНР"

2018-11-11 15:30 198

 

"Выборы" на Донбассе противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликта, считают в альянсе.

НАТО не признает "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и требует от России прекратить поддержку сепаратистов. Об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном на его сайте в воскресенье, 11 ноября.

В НАТО отметили, что так называемые "выборы" на Донбассе противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликта.

"НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ. Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои войска и прекратить поддержку воинствующих групп в Донецкой и Луганской областях Украины", – говорится в заявлении альянса.

Кроме того, НАТО призывает к полной имплементации Минских соглашений всеми сторонами, поддерживает усилия нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые "выборы" в "ЛДНР" через неделю после гибели в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко.

Тогда полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что "выборы на Донбассе не противоречат Минским соглашениям". Также он назвал эти псевдовыборы "необходимой в сегодняшних условиях мерой".

Киев, ЕС, США, ОБСЕ назвали готовящиеся "выборы" незаконными и противоречащими Минским соглашениям, призвав отказаться от них.

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