Политика фото Коммунальщики тайком повалили Ленина, которого отказались снести местные власти

2018-11-12 10:43 87

В селе Крупнодеринцы Полтавской области декоммунизаторы посреди ночи повалили памятник Ленину, который жители села отказались демонтировать добровольно.

Как сообщает LB.ua, бюст вождя повалили вместе с постаментом, но не разбили. Возможно, оказался слишком крепким. Кто это сделал, пока не известно.

Напомним, в сентябре 2018 года Оржицкая районная государственная администрация сообщила, что вопрос демонтажа памятника по закону о декоммунизации выносился на сессию сельского совета Круподеринцев, но не нашел поддержки у местного населения и депутатов.

Полиция заявила, что бюст Ленина в Крупнодеринцах не находится на балансе сельсовета, соответственно является бесхозным. Поэтому в действиях должностных лиц Круподеринского сельского совета нет уголовного правонарушения по ст. 436-1 Уголовного кодекса (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).