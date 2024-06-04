ВОЙНА В Украине Документы Полтавской ВВК арестованы из-за высокого показателя признанных непригодными к службе

2024-06-04 09:24

Суд в Полтаве наложил арест на документы районных военно-врачебных комиссий (ВВК) Полтавщины. Причиной стал самый высокий в Украине показатель лиц, признанных непригодными к службе после прохождения комиссий. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Так, в Полтавской области был обнаружен наибольший показатель (20% - ред.) проходивших ВВК и в дальнейшем признанных непригодными к службе в рядах армии.

По версии следствия, работники ВВК Полтавщины, вероятно, получали неправомерную выгоду от военнообязанных, признавая их непригодными "на бумаге".

Так, согласно данным, Полтавская область входит в пятерку областей, где зафиксировано наибольшее количество лиц, признанных ограниченно пригодными, - 31% от общего числа проходивших комиссию в 2022 году и 30% за девять месяцев 2023 года.

В определении суда указано, что документы могут являться доказательством совершения преступления, поэтому их арестовали.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Ограниченно пригодных" после отмены этого статуса обязали повторно пройти ВВК

2024-04-05 22:12

Денис Шмыгаль анонсировал в апреле новые проверки ВВК, которые потом станут регулярными

2024-04-03 09:35

В Киеве члены ВВК попались на затягивании сроков проведения комиссии

2024-03-08 13:30

В киевской квартире экс-главы военно-врачебной комиссии при обыске нашли миллион долларов наличными

2024-02-23 11:32

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Стало известно, когда на портале Дія появится опция электронного бронирования от мобилизации

2024-06-04 15:37

В ГБР рассказали, чем сегодня заменяют тюремные сроки для дезертиров из армии

2024-06-04 12:27

Документы Полтавской ВВК арестованы из-за высокого показателя признанных непригодными к службе

2024-06-04 09:24

Кабмин хочет лишить ГСЧС брони от мобилизации – нардеп

2024-06-03 22:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Стало известно, когда на портале Дія появится опция электронного бронирования от мобилизации 2024-06-04 15:37
В ГБР рассказали, чем сегодня заменяют тюремные сроки для дезертиров из армии 2024-06-04 12:27
Документы Полтавской ВВК арестованы из-за высокого показателя признанных непригодными к службе 2024-06-04 09:24
Кабмин хочет лишить ГСЧС брони от мобилизации – нардеп 2024-06-03 22:15