В Украине в рамках декоммунизации и дерусификации переименовании еще 327 населенных пунктов

Верховная Рада приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов в рамках декоммунизации и дерусификации в Украине. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
"Новое постановление об изменении названий 327 населенных пунктов принято без обсуждения. Но из варианта, который вчера голосовали, изъяли 6 населенных пунктов", - написал он и добавил, что за это проголосовал 281 народный избранник.
Согласно постановлению, переименовываются названия населенных пунктов, содержащих русские и советские нарративы или русифицированные названия. Речь идет о названиях, посвященных российским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворовое, Некрасовое и т.д.
Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Першотравенка, Первомайское, Первомайское, Першотравневое, Першотравенск, Маевкаи т.д.
Также изменяют названия городов:
В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что из постановления убрали города Южный, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково и Первомайск.