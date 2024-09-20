Жизнь В Украине в рамках декоммунизации и дерусификации переименовании еще 327 населенных пунктов

2024-09-20 09:29

Верховная Рада приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов в рамках декоммунизации и дерусификации в Украине. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

"Новое постановление об изменении названий 327 населенных пунктов принято без обсуждения. Но из варианта, который вчера голосовали, изъяли 6 населенных пунктов", - написал он и добавил, что за это проголосовал 281 народный избранник.

Согласно постановлению, переименовываются названия населенных пунктов, содержащих русские и советские нарративы или русифицированные названия. Речь идет о названиях, посвященных российским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворовое, Некрасовое и т.д.

Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Першотравенка, Первомайское, Первомайское, Першотравневое, Першотравенск, Маевкаи т.д.

Также изменяют названия городов:

  • Новомосковск (Днепропетровская обл.) - Самар;
  • Первомайск (Днепропетровская обл.) - Шахтерское;
  • Первомайск (Луганская обл.) - Сокологорск;
  • Молодогвардейск (Луганская обл.) - Атамановка;
  • Северодонецк (Луганская обл.) - Северскодонецк;
  • Червоноград (Львовская обл.) - Шептицкий;
  • Дружба (Сумская обл.) - Хутор-Михайловский;
  • Красноград (Харьковская обл.) - Берестин;
  • Первомайский (Харьковская обл.) - Златополь;
  • Ватутино (Черкасская обл.) - Багачево.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что из постановления убрали города Южный, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково и Первомайск.

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