Политика Выборы президента обойдутся украинцам почти в два с половиной миллиарда

2018-11-15 10:12 108

На выборы президента Украины весной 2019 году в проекте госбюджета предусмотрено более двух миллиардов гривен.

Об этом сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

"Общее количество денег, предусмотренных на данный момент в госбюджете 2019 года  на выборы президента Украины, составляет 2 млрд 354 млн 880 тыс. Грн. Из этих средств на первый тур запланировано 1,5 мдрд, на второй - 848 млн грн ", - сказал Радченко.

Как передает "Интерфакс-Украина", 76% украинцев готовы прийти на избирательные участки и проголосовать на ближайших президентских выборах.

Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса Центра «Социальный мониторинг», Киевского международного института социологии, Украинского института социальных исследований им. Яременко и социальной группы "Рейтинг", проведенного в конце сентября - начале октября текущего года.

Напомним, очередные президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года.

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