Политика Трамп раскритиковал идею Макрона создать европейскую армию без США

2018-11-13 18:30 189

 

Президент США Дональд Трамп раскритиковал предложение французского коллеги Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от России, Китая и США.

"Эммануэль Макрон предлагает создать свою собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но это была Германия в Первой и Второй мировых войнах. Чем это закончилось для Франции? Они начали изучать немецкий язык в Париже раньше, чем пришли США. Платите за НАТО или нет!" – заявил он в Twitter.

Напомним, что Эммануэль Макрон заявил, что европейскую безопасность на сегодняшний день обеспечивают только США, поэтому выход Вашингтона из договора о ракетах средней и малой дальности нанесет наибольший ущерб Европе. Таким образом, европейцы не смогут защитить себя без "реальной европейской армии".

После этого во время встречи в Париже Эммануэль Макрон и Дональд Трамп высказались за усиление участия Европы в НАТО.

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